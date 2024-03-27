Игрок «Барселоны» удостоился аплодисментов на стадионе мадридского «Реала»

16-летний вингер «Барселоны» Ламин Ямал удостоился оваций на стадионе мадридского «Реала» «Сантьяго Бернабеу» после замены в товарищеской игре между сборными Испании и Бразилии (3:3). Об этом сообщает Barca Blaugranes.

По информации источника, юный испанский вингер вышел на поле в стартовом составе испанской команды и принял участие во всех трёх голевых ситуациях. После чего трибуны аплодировали игроку во время замены в компенсированное ко второму тайму время.

Напомним, на 12-й минуте футболист «Барселоны» заработал пенальти для сборной Испании, который реализовал опорный полузащитник Родриго Эрнандес. На 36-й минуте испанцы забили второй мяч – отличился Даниэль Ольмо, ассистировал которому Ламин Ямал. В концовке встречи на 87-й минуте Испания вновь реализовала пенальти. В этом эпизоде юноша отметился передачей на Даниэля Карвахаля, на котором нарушили правила в штрафной.

В нынешнем сезоне испанец сыграл за «Барселону» 39 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью мячами и семью голевыми передачами. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Ямала составляет € 75 млн.

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Лапорта тепло поприветствовал фанатов соперника «Барселоны»: