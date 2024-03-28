«Дверь открыта». Гарет Саутгейт высказался об отказе Бена Уайта играть за сборную Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о возможном возвращении защитника «Арсенала» Бена Уайта в национальную команду.

Ранее 26-летний футболист отказался от вызова в английскую сборную. Всего за команду Саутгейта Уайт провёл четыре матча. Последний был сыгран в марте 2022 года с Кот-д’Ивуаром (3:0).

«Теперь слово за Беном. Как я уже говорил: дверь открыта. Тяжело рассуждать в преддверии Евро, ведь есть игроки, которые прошли весь путь, но мы не знаем, кто будет доступен на этой позиции.

Я отнесся с уважением к ситуации после того, как с нами контактировал «Арсенал». У меня была беседа с ним в марте прошлого года. Полагаю, сейчас я должен немного отстраниться, но я всегда оставляю дверь открытой. Я хотел вызвать его в сборную», – приводит слова Саутгейта Daily Mail.

В нынешнем сезоне Уайт сыграл 39 матчей, забил два мяча и отдал 4 голевые передачи.