Ромелу Лукаку ответил на вопрос о возвращении в «Челси» после аренды

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку, который находится в аренде в «Роме», ответил на вопрос о своём будущем в лондонском клубе.

«Появилась ли у меня новая мотивация произвести впечатление, когда я вернусь в «Челси»? Вам нужно спросить у «Челси», — приводит слова Лукаку Mirror.

В нынешнем сезоне Лукаку сыграл 37 матчей, забил 18 мячей и отдал 4 голевые передачи. Арендное соглашение с «Ромой» у 30-летнего бельгийца рассчитано до лета 2024 года.

В «Челси» Лукаку перешёл из «Интера» в июне 2023 года. Сумма трансфера составила € 113 млн. Контракт с лондонским клубом рассчитан до лета 2026 года.

После 29 туров «Рома» занимает пятое место с 51 очком. Лидирует в чемпионате «Интер» (76 очков).

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