Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Семшов назвал две команды РПЛ, которые показывают самую качественную игру весной

Семшов назвал две команды РПЛ, которые показывают самую качественную игру весной
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший игрок сборной России Игорь Семшов назвал два клуба Российской Премьер-Лиги, которые показывают наиболее качественный футбол в весенней части сезона. Экс-полузащитник выделил «Ростов» и московское «Динамо».

«Перед паузой «Ростов» обыграл «Краснодар», но сейчас опять была достаточно большая пауза, не успел возобновиться чемпионат. «Динамо» и «Ростов», наверное, показывают самый качественный футбол на весеннем отрезке чемпионата», — сказал Игорь Семшов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, «Динамо» и «Ростов» встретятся между собой в ближайшем матче чемпионата России. Игра 22-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 состоится 29 марта в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.

Мы хотим спросить вас о некоторых продуктах «Чемпионата»: вы можете сделать сайт лучше

Материалы по теме
Кобелев: «Динамо» весной сыграло всего три матча — какие сейчас можно делать выводы?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android