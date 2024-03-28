Ролан Гусев: Тюкавин — сильнейший футболист России

Член тренерского штаба московского «Динамо» Ролан Гусев назвал нападающего бело-голубых Константина Тюкавина сильнейшим футболистом России.

«Моё мнение: Костя — сильнейший форвард и сильнейший футболист в России. Почему? Я вот на сборах с Тюкавиным в падел-теннис играл — как он злится, как не любит проигрывать! Поражение и для меня времён карьеры игрока было чем-то страшным. Отличное качество, одно из главных Костиных — помимо голевого чутья и прочих качеств форварда», — приводит слова Гусева Sport24.

Тюкавин — воспитанник «Динамо». В нынешнем сезоне 21-летний нападающий провёл 26 матчей во всех турнирах, забил 10 мячей и сделал восемь результативных передач. Действующий контракт Константина с московским клубом рассчитан до конца июня 2028 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость россиянина в € 12 млн. Отметим, что после 20 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона бело-голубые под руководством Марцела Лички располагаются на третьем месте в турнирной таблице. От лидирующего «Зенита» «Динамо» отстаёт на два очка.

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