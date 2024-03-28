Тренер «Динамо» Гусев: мы способны выиграть титул в этом сезоне

Член тренерского штаба московского «Динамо» Ролан Гусев убеждён, что бело-голубые способны выиграть чемпионский титул в сезоне-2023/2024.

«Готово ли «Динамо» конкурировать за золото? Уже в этом сезоне. Думаю, что мы на это способны. И мне самому хочется побеждать. Важно не серебро, не бронза, а только золото», — приводит слова Гусева Sport24.

Гусеву 46 лет, с лета 2023-го он работает в «Динамо». За время профессиональной карьеры футболиста Ролан успел поиграть за ЦСКА, «Динамо», киевский «Арсенал» и днепропетровский «Днепр». После 20 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона бело-голубые под руководством Марцела Лички располагаются на третьем месте в турнирной таблице. От лидирующего «Зенита» «Динамо» отстаёт на два очка.

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