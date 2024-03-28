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Нино: «Зенит» мог бы дойти до 1/4 финала Лиги чемпионов

Нино: «Зенит» мог бы дойти до 1/4 финала Лиги чемпионов
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Защитник «Зенита» Нино считает, что сине-бело-голубые могли бы дойти до четвертьфинала Лиги чемпионов, если бы не отстранение российских клубов от международных турниров. Также он признался, что сыграть в Лиге чемпионов — это его мечта.

«Для меня играть в Лиге чемпионов — мечта. Думаю, «Зенит» мог бы дойти до 1/4 финала», — приводит слова Нино «Матч ТВ».

Напомним, российские клубы и сборные были отстранены от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года. Причиной для такого решения послужила политическая ситуация в мире.

«Зенит» становился чемпионом Российской Премьер-Лиги в пяти последних сезонах подряд. В нынешнем розыгрыше турнира сине-бело-голубые также возглавляют турнирную таблицу РПЛ.

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