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Глен Джонсон: хотел бы видеть Алонсо в качестве главного тренера «Ливерпуля»

Глен Джонсон: хотел бы видеть Алонсо в качестве главного тренера «Ливерпуля»
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Бывший футболист «Ливерпуля» Глен Джонсон высказался о главном тренере леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо. Напомним, ранее сообщалось, что мерсисайдский клуб заинтересован в услугах испанского наставника «фармацевтов».

«Я не знаю. Я бы хотел видеть Хаби Алонсо на посту главного тренера ”Ливерпуля ", но время в футболе решает всё, и, кто бы ни пришёл следующим после Юргена Клоппа, он будет в центре внимания абсолютно всех», — приводит слова Джонсона британское интернет-издание Liverpool Echo.

Отметим, что Юрген Клопп покинет «Ливерпуль» по завершении этого сезона. Немецкий специалист работает в мерсисайдском клубе с октября 2015 года. Вместе с «красными» он выигрывал чемпионат Англии, Лигу чемпионов, Кубок страны, клубный чемпионат мира и Кубок лиги.

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