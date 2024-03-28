Экс-защитник «Ливерпуля» Джонсон: кто-то должен принять удар на себя и заменить Клоппа

Бывший футболист «Ливерпуля» Глен Джонсон считает, что следующий после Юргена Клоппа тренер мерсисайдцев вынужден будет столкнуться с серьёзным давлением.

«Я считаю, что кто-то должен прийти на замену Юргену Клоппу и первым принять удар на себя. Я знаю, это звучит ужасно и жестоко, но нет никаких шансов, что тот, кто придёт, будет лучше Юргена. Лучшее, что этот человек сможет сделать, — это соответствовать Клоппу, а начинать с этого крайне сложно», — приводит слова Джонсона британское интернет-издание Liverpool Echo.

Напомним, Юрген Клопп покинет «Ливерпуль» по завершении этого сезона. Немецкий специалист работает в мерсисайдском клубе с октября 2015 года. Вместе с «красными» он выигрывал чемпионат Англии, Лигу чемпионов и другие трофеи.