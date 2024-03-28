Шавло: считаю правильным, если Карпин продлит контракт со сборной России

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло высказался о возможном продлении контракта Валерия Карпина с Российским футбольным союзом (РФС). Ранее в СМИ появлялась информация, что РФС хочет продлить пребывание Карпина на посту главного тренера сборной России до 2026 года.

«Учитывая, что наша сборная сейчас нигде не играет, Карпин делает правильно, что просматривает всех кандидатов. Он даёт возможность играть молодёжи. Это правильный подход. Последняя игра со сборной Сербии дала положительные эмоции. Ребята играли хорошо с неплохой командой.

Пока всё нормально, но главная проблема, что не играем в международных матчах. Я считаю правильным, если Карпин продлит контракт со сборной. Но вот у него одна проблема, что он мотается постоянно. Это большая нагрузка дня него», — сказал Шавло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.