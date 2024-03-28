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Семак: у Марио Фернандеса проблема с неврологией, он проходит обследование

Семак: у Марио Фернандеса проблема с неврологией, он проходит обследование
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии получившего повреждение защитника своей команды Марио Фернандеса. По словам российского специалиста, существует вероятность, что Фернандес пропустит матч 22-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».

«Наш медицинский штаб разбирается с ситуацией по Марио. Посмотрим, насколько будет возможным его участие. Пока чёткого понимания нет, продолжаем разбираться. Надеюсь, что ничего серьёзного. Проблема связана с неврологией, а не с мышечным повреждением. Он проходит дополнительные обследования», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

После 20 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона сине-бело-голубые возглавляют турнирную таблицу, набрав 40 очков. С «Крыльями Советов» подопечные Семака сыграют 30 марта на выезде. Игра начнётся в 14:00 по московскому времени.

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