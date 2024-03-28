Бояринцев: у «Спартака» останутся шансы на тройку, даже если он потеряет очки с «Уралом»

Бывший футболист «Спартака» Денис Бояринцев высказался о предстоящем матче красно-белых в 20-м туре РПЛ с «Уралом». Игра пройдёт 30 марта на «Лукойл Арене» в Москве и начнётся в 19.00 мск.

«Не хотелось бы, чтобы увольняли Абаскаля и Гончаренко после матча «Спартак» — «Урал». Оба специалиста работают, но, конечно, ситуация у команд противоположная. У «Урала» сложная борьба за выживание, а «Спартак» стремится в призовые места. Конечно, матч будет носить определяющий характер для специалистов, но, наверное, отрицательный результат вряд ли может повлиять на отставку.

Конечно, хочется пожелать «Спартаку» и «Уралу» хорошего результата, он жизненно необходим. «Урал» является неудобным соперником, но «Спартаку» никак нельзя терять очки, потому что «Зенит» уже убегает и «Динамо» находится в хорошем состоянии. Поэтому «Спартаку» в этом матче надо играть только на победу. При этом я думаю, что у «Спартака» останутся шансы на тройку, если даже команда потеряет очки в матче с «Уралом», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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