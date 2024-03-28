Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Российская бригада арбитров обслужит финал женского Кубка Саудовской Аравии по футболу

Российская бригада арбитров обслужит финал женского Кубка Саудовской Аравии по футболу
Аудио-версия:
Комментарии

Бригада арбитров во главе с Кариной Афанасьевой отработает финал женского Кубка Саудовской Аравии по футболу между клубами «Аль‑Ахли» и «Аль‑Шабаб», сообщает сайт РФС.

Финал женского Кубка Саудовской Аравии состоится сегодня, 28 марта, на «Кингдом Арене в Эр-Рияде». Главным арбитром матча будет российская судья Карина Афанасьева. Ей помогут ассистенты Екатерина Чернова и Ирина Чеченина. Все три россиянки – в списке судей ФИФА для обслуживания международных матчей в 2024 году. Карина Афанасьева и Ирина Чеченина были включены в него впервые.

Напомним, ранее стало известно, что Российский футбольный союз подписал соглашение о сотрудничестве в области судейства с Федерацией футбола Саудовской Аравии. Оно подразумевает обмен элитными судьями ФИФА и перспективными судьями.

Материалы по теме
РФС будет получать доход от продажи новой формы сборной России согласно договору с Jogel
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android