Российская бригада арбитров обслужит финал женского Кубка Саудовской Аравии по футболу

Бригада арбитров во главе с Кариной Афанасьевой отработает финал женского Кубка Саудовской Аравии по футболу между клубами «Аль‑Ахли» и «Аль‑Шабаб», сообщает сайт РФС.

Финал женского Кубка Саудовской Аравии состоится сегодня, 28 марта, на «Кингдом Арене в Эр-Рияде». Главным арбитром матча будет российская судья Карина Афанасьева. Ей помогут ассистенты Екатерина Чернова и Ирина Чеченина. Все три россиянки – в списке судей ФИФА для обслуживания международных матчей в 2024 году. Карина Афанасьева и Ирина Чеченина были включены в него впервые.

Напомним, ранее стало известно, что Российский футбольный союз подписал соглашение о сотрудничестве в области судейства с Федерацией футбола Саудовской Аравии. Оно подразумевает обмен элитными судьями ФИФА и перспективными судьями.