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Денис Бояринцев: для сборной России нет весомее фигуры, чем Карпин

Денис Бояринцев: для сборной России нет весомее фигуры, чем Карпин
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Бывший российский футболист Денис Бояринцев высказался о возможном продлении контракта Валерия Карпина с Российским футбольным союзом (РФС). Ранее в СМИ появлялась информация, что РФС хочет продлить пребывание Карпина на посту главного тренера сборной России до 2026 года.

«Мне кажется, что на данный момент нет более весомой фигуры для сборной России, чем Карпин. Абсолютно логично, что с Карпиным продлят соглашение, потому что из российских специалистов вряд ли кто-то может составить конкуренцию Валерию Георгиевичу в национальной команде», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, Карпин возглавляет сборную России с 2021 года. Он сменил на этом посту Станислава Черчесова.

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