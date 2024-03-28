Мостовой: Абаскаль и Гончаренко близки к отставке, только от «Урала» ничего не ждут

Известный российский экс-футболист Александр Мостовой высказался о предстоящем матче 22-го тура РПЛ «Спартак» — «Урал». Игра пройдёт в Москве 30 марта. Стартовый свисток — в 19:00 мск.

«Абаскаль и Гончаренко близки к отставке, только от «Урала» никто ничего не ждёт, поэтому, убирай тренера или нет, команда останется на том же месте. А вот от «Спартака» другие ожидания и цели.

Конечно, «Спартак» — фаворит в матче с «Уралом». Если бы играли в Екатеринбурге, то ещё были бы какие-то шансы у «Урала». Мне кажется, что шансы 60 на 40 в пользу «Спартака», потому что игра на домашнем стадионе. «Урал» имеет свои плюсы в предстоящем матче, исходя из того, что «Спартак» — одна из самых непрогнозируемых команд», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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