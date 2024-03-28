Президент «Урала»: нас не устраивает ничья в матче со «Спартаком»

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о настрое команды перед матчем с московским «Спартаком» в рамках 22-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра пройдёт 30 марта на «Лукойл Арене» в Москве и начнётся в 19.00 мск. Функционер заявил, что «Урал» не устроит ничья в матче со «Спартаком» — екатеринбуржцы хотят прервать неудачную серию без побед.

«Ничья со «Спартаком» будет хорошим результатом? Нет, ничья нас, конечно, не устраивает. Мы будем играть и биться. Вы должны понимать, что нам некуда отступать. Придётся выкладывать все силы и биться за победу.

Неудачная серия, конечно, давит [на команду]. Чем больше мы проигрываем, тем больше психологического давления на команду. И пресса про нас пишет негативно, и болельщики негативно воспринимают. Конечно, давит, а как иначе? Не можем выиграть, четыре игры кряду, опять проиграли. Будем стараться!» — приводит слова Иванова «Спорт день за днём».

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