Зарплата Кварацхелии по новому контракту с «Наполи» может вырасти в три раза — Gazzetta

Руководство «Наполи» намерено сохранить в клубе 23-летнего вингера Хвичу Кварацхелию, повысив его заработную плату в три раза — с € 1,5 млн до € 4,5 млн в год. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, неаполитанский клуб хочет пролонгировать трудовое соглашение с грузинским футболистом до 2028 или 2029 года. Однако в «Наполи» осознают, что с целью удержать Кварацхелию в команде необходимо увеличить его жалование. В свою очередь, вингер не против продлить контракт с клубом.

Напомним, в нынешнем сезоне Кварацхелия принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

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