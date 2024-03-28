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УЕФА может расширить заявку команд-участниц Евро-2024 до 26 игроков — The Athletic

УЕФА может расширить заявку команд-участниц Евро-2024 до 26 игроков — The Athletic
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может расширить заявку команд-участниц чемпионата Европы 2024 года до 26 игроков. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, руководящий орган европейского футбола «принял к сведению комментарии некоторых тренеров сборных по поводу составов команд на чемпионат Европы 2024 года». Решение будет принято на семинаре с участием представителей всех отобравшихся на турнир сборных 8 апреля.

Напомним, на текущий момент заявки сборных допускают включение максимум 23 футболистов. Однако в заявки национальных команд на Евро-2020 можно было включать 26 футболистов, что было обусловлено негативным влиянием коронавирусной инфекции на мировой футбол.

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