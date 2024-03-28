Кафанов объяснил отсутствие Лантратова в составе сборной России на мартовском сборе

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о непопадании голкипера московского «Локомотива» Ильи Лантратова в состав национальной команды на мартовский сбор. Напомним, на сбор команды было вызвано четыре вратаря — Матвей Сафонов, Андрей Лунёв, Юрий Лодыгин и Александр Максименко.

«Было два матча весной, где он мог играть лучше. Мы разговаривали с ним, он согласился с тем, что выглядел хуже, чем последние полтора года», — приводит слова Кафанова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 28‑летний Лантратов провёл 23 матча за «Локомотив» во всех турнирах и пропустил 29 голов. Пять раз голкипер уходил с поля без пропущенных мячей. Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Лантратова в € 3 млн.