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Александр Тарханов: если «Спартак» проиграет «Уралу», Абаскаля могут уволить

Александр Тарханов: если «Спартак» проиграет «Уралу», Абаскаля могут уволить
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Российский тренер Александр Тарханов поделился ожиданиями от матча 22-го тура чемпионата России «Спартак» — «Урал». Встреча состоится в субботу, 30 марта. Начало игры — в 19:00 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2024, суббота. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Урал
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Хорошие ожидания от предстоящего матча. «Уралу» отступать некуда, они дадут бой. «Спартак» рвётся к медалям, поэтому должна быть обоюдоострая игра. Наверное, «Урал» не будет лететь вперёд сломя голову и сыграет строго от обороны на контратаках, как в первом круге.

Я думаю, что Абаскаль и Гончаренко не близки к отставке. Если «Спартак» проиграет, то Абаскаля могут уволить, но всё равно пока нет таких слухов, что ему давали какие-то матчи, где он обязан побеждать или уйдёт в отставку. Я думаю, что вряд ли Григорий Иванов решится на кардинальные изменения в тренерском штабе, даже учитывая, что «Урал» находится в зоне стыковых матчей», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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