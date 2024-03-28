«Приятно, когда твой кумир хвалит тебя». Лоботка — об интересе со стороны «Барселоны»

Опорный полузащитник «Наполи» Станислав Лоботка прокомментировал информацию о том, что «Барселона» заинтересована в его услугах.

«Мой переход в «Барселону»? Сейчас я игрок «Наполи». Конечно, приятно, когда твой кумир [Хави] хвалит тебя за то, как ты играешь, ведь это означает, что ты выполняешь свою работу отлично. Летом посмотрим, что будет», — приводит слова Лоботки AS.

Напомним, ранее президент сине-гранатовых Жоан Лапорта подтвердил интерес каталонского клуба к 29-летнему футболисту.

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Напомним, в нынешнем сезоне Лоботка принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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