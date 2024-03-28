Президент «Урала» Иванов: мы готовы рассмотреть всех — и Черышева, и Месси, и Роналду

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов высказался о возможном подписании контракта с российским полузащитником Денисом Черышевым.

«Мы готовы рассмотреть всех — и Черышева, и Месси, и Роналду. Пока что не могу ничего сказать, потому что нет никакой конкретики», — приводит слова Иванова Metaratings.

Ранее в СМИ появилась информация, что летом 2024 года 33-летний Денис Черышев покинет итальянскую «Венецию» и станет свободным агентом.

В сезоне-2023/2024 итальянской Серии В Денис Черышев провёл восемь матчей. Результативными действиями футболист не отметился. Ранее российский полузащитник выступал в испанских «Валенсии», «Вильярреале», «Севилье» и мадридском «Реале».

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