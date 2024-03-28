Радимов — о Скроботове: не буду желать удачи ни ему, ни «Амкалу»

Главный тренер медиафутбольного клуба «Чисто Питер» и экс-игрок «Зенита» Владислав Радимов ответил на вопрос, почему Илья Скроботов не играет за петербургский клуб Медиалиги.

«Мы и не знали, что он уходит из профессионального футбола. Ушёл и ушёл. Почему он должен быть у нас? У нас достаточное количество центральных защитников. Говорили про конфликт? У меня 2642 проблемы, которые приоритетнее Скроботова: накормить детей, купить еду собаке, прийти сюда на тренировку, заправить машину бензином, оплатить ЖКХ и так далее.

Не буду желать удачи ни ему, ни «Амкалу». Зачем мне это?» – приводит слова Радимова телеграм-канал МФК «Чисто Питер».

Напомним, 27 марта «Амкал» объявил о переходе в клуб бывшего игрока молодёжной команды «Зенита» Ильи Скроботова.