Денис Макаров впервые прокомментировал слухи о конфликте с тренером «Динамо» Личкой

Полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров прокомментировал слухи о конфликте с главным тренером бело-голубых Марцелом Личкой. Осенью 2023 года появлялась информация, что Личка отстранял Макарова от тренировок с командой.

«У каждого человека, футболиста или тренера, есть своё видение. Он смотрел на ситуацию так, я — иначе. Из-за этого случилось недопонимание. Но потом мы сели, поговорили, всё друг другу в глаза высказали. Марцел изложил свою позицию, я — свою. Мне кажется, мы услышали и поняли друг друга. Пожали руки. Всё нормально», — сказал Макаров в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Олегом Лысенко и Марией Куцубеевой.

Полностью интервью с Денисом Макаровым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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