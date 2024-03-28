Евгений Бушманов: у «Сочи» есть шанс подловить ЦСКА

Бывший футболист Евгений Бушманов поделился ожиданиями от матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — ЦСКА. Встреча состоится в субботу, 30 марта. Команды будут играть на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало матча — в 16:30 по московскому времени.

«Интересный матч. Понятно, что армейцы хотят выиграть, чтобы подняться выше в таблице, но и «Сочи» отступать некуда, нужно набирать очки. Команда набрала два очка в последних двух турах. Как сложится эта встреча, трудно загадывать, думаю, здесь три результата может быть.

ЦСКА — команда более организованная, более сыгранная, и шансов у них больше. Армейцы при этом не всегда сохраняют концентрацию в обороне. У сочинцев есть шанс подловить армейцев и реализовать те моменты, которые у них наверняка будут в атаке», — приводит слова Бушманова Metaratings.

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 32 очка за 20 матчей. «Сочи» располагается на последней, 16-й строчке, заработав 13 очков.