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Дисквалификация Тонали не увеличится из-за новых обвинений в игре на ставках — Люк Эдвардс

Дисквалификация Тонали не увеличится из-за новых обвинений в игре на ставках — Люк Эдвардс
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Срок 10-месячной дисквалификации полузащитника «Ньюкасла» Сандро Тонали не будет увеличен в связи с обвинениями в 50 новых нарушениях правил о ставках, установленных Футбольной ассоциацией Англии (FA). Об этом сообщает журналист Люк Эдвардс в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «Ньюкасл» также ожидает, что итальянскому полузащитнику не будет запрещено тренироваться с командой. С наибольшей вероятностью наказание за новые нарушения правил о ставках будет совпадать с уже имеющейся десятимесячной дисквалификацией, которая закончится в августе нынешнего года.

Напомним, из-за данной дисквалификации Тонали пропустит оставшуюся часть сезона английской Премьер-лиги, а также чемпионат Европы — 2024.

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