«Манчестер Юнайтед» поборется с «Реалом» и «Сити» в борьбе за Дани Ольмо — Daily Mail

«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность приобретения 25-летнего атакующего полузащитника «РБ Лейпциг» Даниэля Ольмо. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, в борьбе за испанского футболиста «красные дьяволы» встретятся с конкуренцией в лице мадридского «Реала», «Манчестер Сити», а также «Тоттенхэма» и «Челси».

Ранее известный журналист Фабрицио Романо сообщил, что в следующее трансферное окно вступит в силу условие контракта Ольмо о сумме отступных за него, которая составляет € 60 млн.

Напомним, в нынешнем сезоне Ольмо принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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