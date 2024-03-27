Полузащитника сборной Испании Ольмо в конце сезона можно будет выкупить за € 60 млн

В следующее трансферное окно вступит в силу условие контракта полузащитника «РБ Лейпциг» Дани Ольмо о сумме отступных. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, сумма отступных будет составлять € 60 млн.

Ранее сообщалось, что «Сити» внимательно следит за ситуацией с Ольмо в «РБ Лейпциг» и считается фаворитом на приобретение 25-летнего футболиста. Англичане намеревались привлечь его в команду ещё прошлым летом, но не смогли договориться о сделке с командой из немецкой Бундеслиги.

В текущем сезоне Ольмо провёл 19 матчей за «Лейпциг» во всех турнирах, в которых отметился семью голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с немецким клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.