Экс-директор «Локомотива» Рангник мечтает стать новым тренером «Баварии» — Ran

Бывший директор московского «Локомотива» Ральф Рангник, ныне возглавляющий сборную Австрии, мечтает занять пост нового главного тренера «Баварии», который освободится после ухода из клуба немецкого специалиста Томаса Тухеля по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает Ran со ссылкой на доверенное лицо Рангника.

По информации источника, у австрийского специалиста прекрасные отношения с боссами «Баварии», в частности со спортивными директорами Максом Эберлем и Кристофом Фройндом.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Рангник является первой альтернативой испанскому специалисту Хаби Алонсо, возглавляющему леверкузенский «Байер», на пост тренера мюнхенского клуба.

65-летний Рангник находился в «Локомотиве» с июля по ноябрь 2021 года. Затем в декабре 2021-го он возглавил английский «Манчестер Юнайтед», однако уже в мае 2022 года покинул команду.

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