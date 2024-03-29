«Зениту» досталась одна из самых сильных команд». Семак — о матчах со «Спартаком» в КР

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящих матчах 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России со «Спартаком». Первая встреча состоится в среду, 3 апреля, на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Начало игры — в 20:30 мск. Напомним, в четвертьфинале сине-бело-голубые оказались сильнее «Динамо» (0:1, 2:0), а «Спартак» прошёл «Оренбург» (0:1, 3:1).

«Календарь непростой для всех клубов, особенно с учётом переноса матча чемпионата России. Календарь очень загружен, поэтому очень важно, насколько наши игроки будут в форме, вся команда. В такой ситуации определённо нужно будет ротировать состав, давать играть всем, по максимуму борясь за результат.

Что касается жребия, то на этой стадии турнира нет слабых соперников, и нам досталась одна из самых сильных команд. Традиционное противостояние между «Спартаком» и «Зенитом», безусловно, добавляет ажиотажа вокруг матчей. Хотя в последнее время мы настолько часто играем друг с другом, что ажиотаж немного поутих (улыбается). Будем готовиться — чтобы выиграть Кубок, нужно уметь обыгрывать любую команду», — приводит слова Семака официальный сайт санкт-петербургского клуба.

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