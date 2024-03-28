Семак рассказал о состоянии игроков «Зенита», вернувшихся из национальных команд

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о состоянии игроков, которые вернулись из национальных команд. В субботу, 30 марта, в матче 22-го тура чемпионата России «Зенит» на выезде встретится с самарскими «Крыльями Советов». Начало игры — в 14:00 по московскому времени.

«Андрей Мостовой тренируется почти в полном объёме, будет готов к игре. Что касается игроков сборной, то Кассьерра, Алип и Эракович вернулись совсем недавно, поэтому пока сложно сказать — состояние у всех разное, кто-то играл больше, кто-то — меньше. Посмотрим, проанализируем — у нас есть немного времени на то, чтобы разобраться, кто в каком состоянии вернулся. Непосредственно перед матчем примем решение о том, кто будет играть», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».