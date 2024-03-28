Сеск Фабрегас: Вирджил ван Дейк мог был заслужить «Золотой мяч»

Бывший полузащитник «Арсенала» и «Челси» Сеск Фабрегас высказался о защитнике и капитане «Ливерпуля» Вирджиле ван Дейке.

«Я собираюсь сказать то, о чём, как мне кажется, никто никогда не думал и не говорил публично: потенциально Вирджил ван Дейк мог бы заслужить «Золотой мяч». Если говорить серьёзно, он показывает фантастическое лидерство. С точки зрения его силы, его интеллекта, его качеств он выглядит контролирующим на каждом этапе игры, в любой момент, в любой ситуации. Ему всё равно, что он встречается один на один с Холандом. В такой ситуации требуются большая индивидуальность и футбольный интеллект», – приводит слова Фабрегаса TBR Football.

В этом сезоне ван Дейк провёл за «Ливерпуль» 36 матчей, в которых забил четыре мяча и записал на свой счёт две голевые передачи.