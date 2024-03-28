Презентация Мбаппе в качестве игрока «Реала» может быть перенесена на август — AS

Презентация нападающего Килиана Мбаппе, на текущий момент выступающего в «ПСЖ», в качестве нового игрока мадридского «Реала», изначально планирующаяся на период между окончанием нынешнего сезона и началом чемпионата Европы, может быть перенесена на август 2024 года. Об этом сообщает AS.

По информации источника, это связано с тем, что 1 июня состоится финал Лиги чемпионов — турнира, в котором и «Реал», и «ПСЖ» продолжают своё участие и теоретически могут встретиться в нём. Кроме того, 14 июня начнётся чемпионат Европы, где Мбаппе сыграет в составе сборной Франции. Главный тренер французской национальной команды Дидье Дешам планирует собрать сборную для подготовки за две недели до старта турнира.

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Не исключено, что «Реал» представит Мбаппе в начале августа, когда клуб вернётся из турне по США.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что Мбаппе уже подписал контракт с «Реалом» до 2029 года.

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