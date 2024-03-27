«Это разочаровывает». Дешам — о свисте фанатов из Марселя в адрес Мбаппе на матче сборной

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал свист болельщиков на марсельском стадионе «Велодром» во время матча с Чили (3:2) в адрес нападающего и капитана «трёхцветных» Килиана Мбаппе.

«К сожалению, это меня не удивило. Все знают о соперничестве «ПСЖ» и «Марселя» и об их матче, который состоится в воскресенье. Этого не должно было случиться, это сборная Франции, это её капитан. И это не единичный случай. Дело касается не только Марселя. В других местах могут быть освистаны другие игроки. Со свистом во время чемпионата никаких проблем, но в таких случаях этого быть не должно. Мягко говоря, это разочаровывает, если не хуже», — приводит слова Дешама L'Equipe.

Матч «Марселя» и «ПСЖ» пройдёт 31 марта. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Мы хотим спросить вас о некоторых продуктах «Чемпионата»: вы можете сделать сайт лучше