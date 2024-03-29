Игрок «Динамо» Макаров рассказал, что собирался с женой в «Крокус» в день теракта

Полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров высказался о трагедии в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

«Ужас, конечно. Мы живём очень близко от «Крокуса». 10 минут пешком, наверное. Когда всё произошло, естественно, слышали сирены полицейских машин. Скорая помощь ездила, вертолёты летали. Всё это до четырёх-пяти часов утра слушали. Это была очень тяжёлая ночь. Я следил за происходящим в телефоне по интернету. Чувства были ужасные. Я не спал почти до утра, супруга тоже долго не могла уснуть.

Мы и сами собирались в «Крокус». Нужно было вернуть кое-какие вещи в магазин. Не в том павильоне, где непосредственно произошёл теракт — в соседнем. Но, думаю, паника там ощущалась повсеместно. Хорошо, что не пошли. Бог отвёл», — сказал Макаров в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Олегом Лысенко и Марией Куцубеевой.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл», расположенном рядом с МКАДом в Красногорске, произошла стрельба и прогремел взрыв. Длительное время в подмосковном комплексе продолжался пожар. Трагедия унесла жизни людей. В этот вечер в концертном зале был запланирован концерт группы «Пикник».

Полностью интервью с Денисом Макаровым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.