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«Интернасьонал» не будет выкупать Ренана у «Зенита» по окончании его аренды — Diario

«Интернасьонал» не будет выкупать Ренана у «Зенита» по окончании его аренды — Diario
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Бразильский «Интернасьонал» не намерен выкупать 20-летнего центрального защитника Роберта Ренана, арендованного минувшей зимой у санкт-петербургского «Зенита» до конца нынешнего года. Об этом сообщает Diario de Torcedor в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, Ренан оказался под сильным давлением партнёров по команде и болельщиков «Интернасьоналя» после того, как он не смог реализовать решающий пенальти в полуфинальном матче штата Рио-Гранди-ду-Сул с «Жувентуде» (осн.1:1, сер. пен. 6:7).

Подчёркивается, что некоторые ведущие игроки команды сначала обвинили защитника в поражении, а затем перестали с ним общаться. Сам Ренан теперь ходит по раздевалке с опущенной головой и потерял желание выступать за «Интернасьональ».

Отмечается, что «Интернасьональ» не намерен прерывать аренду игрока и дождётся её завершения в конце года.

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