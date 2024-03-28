У таланта «Зенита» теперь проблемы и в Бразилии. Его ошибка лишила команду трофея

Год и два месяца назад Роберт Ренан переходил в «Зенит» в статусе будущей звезды. На тот момент 19-летним игроком интересовался «Реал», спортивный директор «Вест Хэма» Тим Стейден называл себя «фанатом Ренана», а исполняющий обязанности главного тренера сборной Бразилии Рамон Менезес вызвал центрального защитника в национальную команду и включал в заявку на три товарищеских матча. Казалось, что к лету 2024-го благодаря периоду в «Зенит» Роберт адаптируется к европейскому футболу и превратится в реального кандидата на поездку в составе «селесао» на Кубок Америки.

Однако после перехода Ренана в «Зенит» выяснилось, что с комплиментами в его адрес перестарались. По крайней мере, в России у него не пошло. Несколько результативных ошибок, связанных с авантюрной манерой игры и элементарной неопытностью во взрослом футболе, привели к тому, что Сергей Семак посадил бразильца на скамейку запасных. За сине-бело-голубых Роберт сыграл всего 18 матчей. В зимнее трансферное окно петербургский клуб пошёл навстречу одарённому защитнику и отпустил его за игровой практикой на родину – Ренана отдали в аренду «Интернасьоналу» на год без права выкупа.

Кажется, неудачный период в России подкосил Роберта – он как будто потерял уверенность в себе. Хотя возвращался в Бразилию тоже под фанфары. Фанаты клуба из Порту-Алегри устроили арендованному зенитовцу сумасшедший приём в аэропорту, встретив его как родного: с музыкальными инструментами, пиротехникой и кричалками. Болельщики скандировали фамилию Ренана. Сам защитник был потрясён и признавался в интервью для пресс-службы «Интернасьонала»:

«Я не ожидал, что всё произойдёт именно так, но, когда я услышал, как они кричат моё имя, у меня прошли мурашки по коже. Мне это очень понравилось, моя мама тоже была рядом, она плакала. Рядом была вся моя семья. Надеюсь, что в этом сезоне мы, дай бог, выиграем какой-нибудь титул. Меня поддерживают болельщики, члены моей семьи, это здорово.

Думаю, что фанаты «Интернасьонала» замечательные, я всегда следил за клубом. Меня очень хорошо встретили, у меня нет слов, чтобы отблагодарить болельщиков. Вы можете ожидать от меня самоотверженности. Я собираюсь многое дать этому клубу. Надеюсь, что проведу хороший сезон, что буду развиваться и становиться всё сильнее и сильнее. Я верю в это и уверен, что смогу это сделать с партнёрами по команде. Надеюсь многому научиться здесь, развиваться день за днём».

Роберт Ренан Фото: internacional.com.br

По итогам сезона-2023 «Интернасьонал» занял только девятое место в бразильской Серии А. Не лучший результат для команды, с учётом того, что годом ранее она боролась за титул и финишировала второй. «Красные» пролетели мимо Кубка Либертадорес. Чемпионат Бразилии сезона-2024 стартует только 14 апреля, а до этого клубы играют в чемпионатах своих штатов. «Интернасьонал» представляет штат Риу-Гранди-ду-Сул – турнир для его клубов носит название Лига Гаушу.

«Интернасьонал» чаще всех побеждал в чемпионате штата Риу-Гранди-ду-Сул – 45 раз. По сути, у «красных» в этом турнире только один по-настоящему сильный конкурент – «Гремио», играющий также в Серии А. При этом команда из Порту-Алегри не выигрывает Лигу Гаушу с 2016 года. Последние шесть сезонов чемпионом региона становился как раз «Гремио», приблизившийся к «Интернасьоналу» по количеству титулов (42). Ещё однажды золото взял клуб «Нову-Амбургу» из четвёртого дивизиона.

В общем, болельщики «Интернасьонала» соскучились по победам в Лиге Гаушу и надеялись, что в этот раз их команда возьмёт титул. На первом этапе 12 команд играли в один круг, «красные» одержали девять побед в 11 турах и набрали 28 очков. Пробились в четвертьфинал с первого места, обойдя на пять очков «Гремио». Ренана наигрывали в основе: он восемь раз вышел с первых минут и только дважды – на замену. Роберт отметился одной голевой передачей.

Но в плей-офф Лиги Гаушу Ренан внезапно превратился в запасного. В четвертьфинале с «Сан-Луисом» (3:0) дуэт центральных защитников составили его конкуренты – 23-летний Игор Гомес (экс-игрок фарм-клуба «Барселоны») и 24-летний Витао, выступавший ранее на Украине за «Шахтёр». Игор Гомес даже забил гол, но уже на 33-й минуте получил повреждение, и его заменил как раз Ренан.

Первый полуфинальный матч на выезде с «Жувентуде» (0:0) Роберт снова начал на скамейке. В основе в паре с Витао появился 37-летний экс-игрок сборной Аргентины Габриэль Меркадо. В ответной домашней игре тренер Эдуардо Коудет оставил тот же дуэт. Ренан вышел на замену только за минуту до конца. Встреча завершилась вничью – 1:1, поэтому финалиста определила серия пенальти. После 12 ударов была ничья 5:5 (команды по разу промахнулись), и тогда очередь дошла до экс-зенитовца.

В июле 2023-го Ренан забил решающий пенальти в Суперкубке России в ворота голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева, исполнив «паненку». Это было рискованно, но тогда получилось безупречно. Роберт решил повторить в полуфинале Лиги Гаушу, однако на сей раз удар получился несильным и фактически по центру. Вратарю Габриэлу не составило труда поймать мяч. Потом игрок «Жувентуде» реализовал свою попытку – и «Интернасьонал» вылетел из чемпионата штата. Ренан настолько расстроился, что закрыл футболкой лицо и зарыдал. Защитника утешали партнёры по команде.

В финале Лиги Гаушу «Жувентуде» сыграет с «Гремио», за который выступает другой арендованный зенитовец – Ду Кейрос. Интересно, что и полузащитнику не повезло в полуфинале: Ду Кейрос забил гол в свои ворота. Впрочем, это не помешало «Гремио» переиграть «Кашиас» (2:1 в гостях и 3:2 дома). У Ду Кейроса в новой команде шесть матчей и одна голевая передача. Он лишь однажды появился на поле с первых минут.

Ренана же может обнадёживать тот факт, что в матче второго раунда стартовавшего Кубка Бразилии с «Нова-Игуасу» (2:0) он попал в основу и сыграл вместе с Витао. Значит, пока рано утверждать, что аргентинец Коудет, как и Семак, не видит Роберта в стартовом составе.

А вообще Ренан получил ценный урок в Лиге Гаушу: не стоит злоупотреблять «паненкой». В следующий раз вратари будут готовы к тому, как он бьёт пенальти.

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