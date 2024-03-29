Защитник «Химок» Журавлёв: в «Торпедо» мне дали понять, что на меня не рассчитывают

Защитник подмосковных «Химок» Юрий Журавлёв, выступающий на правах аренды из «Торпедо», рассказал, почему состоялся его переход. Напомним, «Химки» арендовали Журавлёва в феврале на один год с опцией выкупа прав на игрока.

«Мне дали понять, что на меня не рассчитывают. Когда Андрей Викторович [Талалаев] ушёл из «Торпедо», меня отправили на полгода во вторую команду. И впрямую сказали, что не видят в составе. Что, кстати, лучше, чем убрать из основы молча. Тренировался, ждал момента, по сути, был без футбола. Дальнейшее отсутствие игровой практики начало бы сказываться на карьере, поэтому стал искать варианты.

Кононов сказал, что с моей стороны он увидел самоуспокоенность? Это его мнение, с которым я не согласен», — приводит слова Журавлёва официальный сайт «Химок».