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Алехандро Гримальдо рассказал о периоде адаптации в «Бенфике»

Алехандро Гримальдо рассказал о периоде адаптации в «Бенфике»
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Левый защитник леверкузенского «Байера» Алехандро Гримальдо, ранее выступавший за «Бенфику», рассказал, как проходила его адаптация в португальском клубе.

«Адаптация прошла хорошо и быстрее, чем я думал. Клуб мне очень помог, и, конечно, оказала значимую поддержку моя семья. В начале я старался присоединиться к латиноамериканским игрокам, которые уже были там, таким как Тото Сальвио и Гайтан. Благодаря им моя интеграция в команду прошла легче и быстрее», – приводит слова Гримальдо A Bola.

Напомним, в мае 2023 года «Байер» объявил о подписании Алехандро Гримальдо. В этом сезоне испанский защитник провёл 37 матчей за леверкузенский клуб, в которых забил 11 мячей и записал на свой счёт 15 голевых передач.

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