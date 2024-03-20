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Игрок «Байера» Гримальдо назвал лучшего тренера, с которым работал

Игрок «Байера» Гримальдо назвал лучшего тренера, с которым работал
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Левый защитник леверкузенского «Байера» и сборной Испании Алехандро Гримальдо ответил на вопрос о лучшем тренере, с которым приходилось работать.

«На протяжении всей моей карьеры у меня были очень хорошие тренеры как в «Барселоне», так и в «Бенфике». Но лучший тренер, с которым я работал, – Хаби Алонсо. Он особенный. Таких тренеров, как он, в мире футбола не так много», – приводит слова Гримальдо Bild.

Отметим, под руководством Хаби Алонсо «фармацевты» лидируют в Бундеслиге, опережая «Баварию» на 10 очков.

Гримальдо стал игроком «Байера» прошлым летом, перейдя из «Бенфики» свободным агентом. В нынешнем сезоне испанский защитник набрал 26 баллов по системе гол+пас: забил 11 голов и отдал 15 результативных передач в 37 матчах за клуб во всех турнирах. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.

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