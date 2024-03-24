Зидан: думаю, что Беллингем принесёт «Реалу» много трофеев

Бывший игрок и экс главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался об игре полузащитника мадридского клуба Джуда Беллингема. В субботу, 23 марта, Зидан принял участие в матче легенд «Реала» и «Порту» (0:1) и в раздевалке пользовался шкафчиком Беллингема.

«Я использую шкафчик Беллингема, потому что он играет в «Реале» под таким же номером, как и я (Пять. — Прим. «Чемпионата»). Джуд — великолепен, нам повезло, что он есть в «Реале», он очень хорош, и я надеюсь, что Джуд принесёт мадридскому клубу много трофеев», — приводит слова Зидана Madrid Zone.

Беллингем перешёл в «Реал» из дортмундской «Боруссии» минувшим летом. В этом сезоне 20-летний англичанин провёл 31 матч за команду, забив 20 голов и сделав девять результативных передач. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.