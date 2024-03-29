Стало известно, как Рубиалес оказывал давление на Эрмосо через её родственников

Бывший президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес пытался оказать давление на футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо, которую он без разрешения поцеловал после победы «Фурия Роха» на женском чемпионате мира 2023 года, через её родственников. Об этом сообщает AS.

По информации источника, Рубиалес настаивал на том, чтобы Эрмосо выступила вместе с ним с заявлением, в котором сообщалось бы, что их поцелуй произошёл по обоюдному согласию. После того как футболистка отказалась от этого предложения, экс-глава RFEF попросил, чтобы на тот момент тренер сборной Испании Хорхе Вильда адресовал эту просьбу родственникам Эрмосо.

Подчёркивается, что во время перелёта «Фурия Роха» из Австралии в Испанию Вильда несколько раз подходил к местам, где сидели родственники футболистки и даже поговорил с её братом, пытаясь «завоевать доверие семьи Эрмосо, восхваляя её спортивные достоинства». Однако увидев несогласие брата Эрмосо, Вильда сообщил, что отказ от совместного заявления повлечёт негативные последствия для карьеры и жизни футболистки.

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