«Манчестер Юнайтед» намерен подписать Хоселу

«Манчестер Юнайтед» хочет подписать нападающего мадридского «Реала» Хоселу. Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, представители «красных дьяволов» были в Мадриде и интересовались ситуацией с нападающим. Однако сам Хоселу предпочитает остаться в стане «сливочных». Как сообщается, специалисты английского клуба хотят укрепить нападение запасным вариантом для Хойлунда в лице Хоселу, который отвечает требуемым характеристикам: опытный игрок с хорошей физической подготовкой, умением играть спиной к воротам и хорошим ударом.

В клубе считают, что Хоселу мог бы обеспечить идеальную поддержку 21-летнему Хойлунду на поле и вне его, особенно учитывая опыт выступлений игрока «Реала» в Премьер-лиге. Испанец провёл три года в АПЛ, играя за «Сток Сити» и «Ньюкасл Юнайтед».

В этом сезоне Хоселу провёл за мадридский «Реал» 38 матчей, в которых забил 13 мячей и записал на свой счёт три голевые передачи. По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.