Тренер «Ноттингема»: кто мы такие, чтобы говорить о справедливости снятия с клуба очков

Главный тренер «Ноттингем Форест» Нуну Эшпириту Санту высказался о снятии очков с клуба. Напомним, 18 марта стало известно, что клуб был лишён четырёх очков в чемпионате Англии по футболу из-за нарушения финансовых правил.

«Теперь мы знаем реальность и находимся в зоне вылета. Кто мы такие, чтобы говорить, справедливо это или несправедливо? Мы должны забыть обо всём и сосредоточиться на нашей задаче — выбраться из сложившейся ситуации. Всё в наших руках», — приводит слова Санту журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).

Отметим, что «Ноттингем Форест» имел на своём счету 25 очков. Он занимал 17-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Таким образом, снятие очков привело к тому, что команда опустилась с 17-го места на 18-е, то есть оказалась в зоне вылета.