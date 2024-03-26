«Ноттингем Форест» подал апелляцию на решение АПЛ о снятии с клуба четырёх очков

«Ноттингем Форест» объявил о подаче апелляции на санкции, наложенные на английский клуб.

18 марта стало известно, что «Ноттингем Форест» был лишён четырёх очков в чемпионате Англии по футболу из-за нарушения финансовых правил.

Отметим, «Ноттингем Форест» имел на своём счету 25 очков. Он занимал 17-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Таким образом, снятие очков привело к тому, что команда опустилась с 17-го места на 18-е, то есть оказалась в зоне вылета.

Ранее в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги за нарушение финансовых правил 10 очков сняли с «Эвертона». Но после апелляции мерсисайдцам четыре очка вернули.

В следующем матче в рамках АПЛ «Ноттингем Форест» встретится с «Кристал Пэлас».