Деклан Райс высказался о предстоящем матче с «Манчестер Сити»

Полузащитник лондонского «Арсенала» Деклан Райс рассказал об ожиданиях от встречи с «Манчестер Сити».

«В этом сезоне я, безусловно, побывал в действительно напряжённых ситуациях в матчах, где если бы мы не выиграли, то начали бы отставать от команд в верхней части таблицы.

Ты чувствуешь это давление перед играми, ты знаешь, что должен выйти туда и сделать всё возможное для победы и заработать три очка. Я действительно загораюсь в эти моменты, поэтому, надеюсь, мы сможем продолжать выдерживать такие напряжённые матчи. Именно там ты узнаёшь больше о себе и, конечно же, о команде тоже», – приводит слова Райса Standart Sport.

Матч «Арсенала» с «Манчестер Сити» пройдёт 31 марта на домашнем стадионе «горожан» в 18:30 мск. На данный момент лондонский клуб возглавляет турнирную таблицу АПЛ с 64 очками, набранными в 28 играх. «Сити» отстаёт на одно очко и занимает третье место, уступая «Ливерпулю».