Экс-защитник «Спартака» Евгений Макеев стал игроком «Родины Медиа»

Бывший защитник «Спартака» Евгений Макеев стал футболистом «Родины Медиа», выступающей в Медиалиге, сообщает пресс-служба клуба в телеграм-канале.

Фото: Телеграм-канал «Родина Медиа»

Макеев является воспитанником «Северстали», в 2006-м сменившей название — с тех пор клуб называется «Шексна». В период с 2006 по 2007 год он защищал цвета «Шексны», после чего перебрался в московский «Спартак», в котором выступал на протяжении следующих 10 лет. При этом с 2014 года Макеев также выступал за вторую команду красно-белых. Сезон-2017/2018 игрок провёл в «Ростове», после чего перешёл в «Сочи». За сочинскую команду он сыграл лишь семь матчей.

Впоследствии Макеев играл за «Ротор», армянский «Арарат» и «Росич», «Велес» и «Металлург» Бекабад. На счету Макеева также три матча за сборную России.