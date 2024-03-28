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Экс-форвард «Спартака» Денис Давыдов стал игроком медийного клуба «Рома»

Экс-форвард «Спартака» Денис Давыдов стал игроком медийного клуба «Рома»
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Бывший нападающий московского «Спартака» Денис Давыдов стал игроком медийного футбольного клуба «Рома», который поборется за право сыграть в новом сезоне Медиалиги в стыковых матчах с Rocket Team. Об этом сообщает телеграм-канал «Ромы».

Напомним, Давыдов начал выступать за молодёжный состав «Спартака» в сезоне-2012/2013. Первую игру за основную команду красно-белых он провёл 28 сентября 2013 года, выйдя на замену в матче с «Зенитом». Всего за «Спартак» нападающий провёл 37 матчей, в которых забил один гол и отдал шесть результативных передач.

Также за свою карьеру Давыдов успел поиграть за чешскую «Младу-Болеслав», за «Спартак» из Юрмалы, «Пари НН», ЦСКА София, «Томь», и «Знамя Труда». В Медиалиге форвард ранее выступал за «БроукБойз» и «Народную команду».

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