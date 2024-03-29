«Бавария» ближе к подписанию Хаби Алонсо, чем «Ливерпуль»

«Бавария» может опередить «Ливерпуль» в борьбе за назначение испанского специалиста Хаби Алонсо на должность нового главного тренера мюнхенского клуба, которая станет вакантной после того, как её покинет Томас Тухель по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает журналист Саша Тавольери в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «Ливерпуль», который был близок к подписанию Алонсо и уже имел связи с окружением тренера, немного приостановился, когда дело дошло до переговоров, что позволило «Баварии» укрепить свои позиции за счёт более активных действий. Официальные лица мюнхенского клуба сделали улучшенное предложение испанскому специалисту, которое считается более выгодным, чем первоначальное от мерсисайдцев.

Ранее сообщалось, что менеджер «Байера» примет окончательное решение в конце сезона. Действующее трудовое соглашение Алонсо с «фармацевтами» рассчитано до лета 2026 года.

Алонсо показал, как тренирует реакцию в межсезонье: