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В «Ливерпуле» считают, что Алонсо уйдёт из «Байера» только ради «Реала» — Бен Джейкобс

Руководство «Ливерпуля», заинтересованное в услугах главного тренера леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо, осознаёт, что испанский специалист не покинет «фармацевтов» по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, единственный клуб, ради которого Алонсо готов покинуть «Байер», — это мадридский «Реал». Однако если испанский специалист и возглавит «сливочных», то только в 2025 году.

Подчёркивается, что после неудачи с назначением Алонсо «Ливерпуль» сосредоточится на приглашении в клуб либо главного тренера «Брайтона» Роберто Де Дзерби, либо португальского специалиста Рубена Аморима, возглавляющего «Спортинг».

Напомним, действующее трудовое соглашение Алонсо с «Байером» рассчитано до лета 2026 года.

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